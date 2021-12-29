«Сибирь» одержала вторую подряд победу в овертайме

Сегодня, 29 декабря, в Новосибирске местная «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
На 19-й минуте гости повели в счёте благодаря голу Евгения Митякина, который отличился после паса Павла Порядина. На 28-й Александр Шаров сравнял счёт с передач Антона Шенфельда и Ника Шора, на 55-й Егор Аланов вывел хозяев вперёд, его ассистентами стали Олег Ли и Илья Морозов, а на 57-й Вячеслав Лещенко вновь сделал счёт равным. Ему помог отличиться Эдуард Гиматов. В овертайму победу хозяевам принёс гол Егора Аланова, оформившего дубль.
Таким образом, обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне. «Сибирь» располагается на шестой месте в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка, «Нефтехимик» идёт строчкой ниже, имея 45 баллов.
- 29 декабря 2021
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:25
-
16:00
-
15:42
-
15:29
-
15:07
-
14:44
-
14:19
-
14:00
-
13:41
-
13:22
-
13:17
-
13:16
-
12:57
-
12:22
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:30