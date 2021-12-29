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«Сибирь» одержала вторую подряд победу в овертайме

«Сибирь» одержала вторую подряд победу в овертайме
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Сегодня, 29 декабря, в Новосибирске местная «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

На 19-й минуте гости повели в счёте благодаря голу Евгения Митякина, который отличился после паса Павла Порядина. На 28-й Александр Шаров сравнял счёт с передач Антона Шенфельда и Ника Шора, на 55-й Егор Аланов вывел хозяев вперёд, его ассистентами стали Олег Ли и Илья Морозов, а на 57-й Вячеслав Лещенко вновь сделал счёт равным. Ему помог отличиться Эдуард Гиматов. В овертайму победу хозяевам принёс гол Егора Аланова, оформившего дубль.

Таким образом, обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне. «Сибирь» располагается на шестой месте в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка, «Нефтехимик» идёт строчкой ниже, имея 45 баллов.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Порядин) – 18:25' (5x5)   1:1 Шаров (Шенфельд, Шор) – 27:02' (5x5)   2:1 Аланов (Ли, Морозов) – 54:19' (5x5)   2:2 Лещенко (Гиматов) – 56:36' (5x5)   3:2 Йокипакка (Литовченко) – 62:57' (3x3)
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