«Сибирь» одержала вторую подряд победу в овертайме

Сегодня, 29 декабря, в Новосибирске местная «Сибирь» принимает нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

На 19-й минуте гости повели в счёте благодаря голу Евгения Митякина, который отличился после паса Павла Порядина. На 28-й Александр Шаров сравнял счёт с передач Антона Шенфельда и Ника Шора, на 55-й Егор Аланов вывел хозяев вперёд, его ассистентами стали Олег Ли и Илья Морозов, а на 57-й Вячеслав Лещенко вновь сделал счёт равным. Ему помог отличиться Эдуард Гиматов. В овертайму победу хозяевам принёс гол Егора Аланова, оформившего дубль.

Таким образом, обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне. «Сибирь» располагается на шестой месте в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка, «Нефтехимик» идёт строчкой ниже, имея 45 баллов.