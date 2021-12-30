«Проблема – не коронавирус, а плохая организация». Тренер Финляндии – об отмене МЧМ-2022

Наставник молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о причинах отмены молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде, а также выразил мнение о том, как должны были быть организованы соревнования.

«Я зол, потому что проблема МЧМ-2022 – не коронавирус, а то, что это был плохо организованный турнир… Это многое говорит о текущем состоянии ИИХФ.

Я очень опечален из-за этого решения. Прежде всего, я сожалею об игроках и остальной управленческой команде. Особенно для игроков 2002 года рождения, потому что они пропустили чемпионат мира среди юношей до 18 лет ранее.

Здесь должен был быть протокол НХЛ, который означает, что на карантин помещаются только инфицированные люди, а не вся команда. Вот почему им пришлось отменить игры. Это должно было быть сделано таким образом, чтобы те, кто имеет положительный тест, были отстранены, а остальным разрешили продолжать играть», — приводит слова Пеннанена Ilta-Sanomat.