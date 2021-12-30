Рижское «Динамо» одержало третью победу в четырёх матчах, в овертайме обыграв «Торпедо»

Рижское «Динамо» в овертайме обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На седьмой минуте счёт открыл форвард «Торпедо» Энди Мили, ассистент — Дамир Жафяров. Через 34 секунды рижане забросили ответную шайбу, гол забил Гинтс Мейя, передачу сделали Филип Бунцис и Мэтт Лорито.



На 16-й минуте в большинстве «Динамо» вышло вперёд, отличился Лаурис Дарзиньш. На 23-й минуте в ситуации «5 на 4» сравнял счёт форвард Кенни Агостино, результативный пас сделали Мили и Жафяров.



Через две минуты «Торпедо» вышло вперёд, автором заброшенной шайбы стал Илья Федотов с передач Артёма Михеева и Сергея Гончарука. Рижане сравняли счёт на 39-й минуте, отличился Мартиньш Карсумс, ассистент — Патрик Озолс.



Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.