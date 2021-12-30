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Рижское «Динамо» одержало третью победу в четырёх матчах, в овертайме обыграв «Торпедо»

Рижское «Динамо» одержало третью победу в четырёх матчах, в овертайме обыграв «Торпедо»
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Рижское «Динамо» в овертайме обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

На седьмой минуте счёт открыл форвард «Торпедо» Энди Мили, ассистент — Дамир Жафяров. Через 34 секунды рижане забросили ответную шайбу, гол забил Гинтс Мейя, передачу сделали Филип Бунцис и Мэтт Лорито.

На 16-й минуте в большинстве «Динамо» вышло вперёд, отличился Лаурис Дарзиньш. На 23-й минуте в ситуации «5 на 4» сравнял счёт форвард Кенни Агостино, результативный пас сделали Мили и Жафяров.

Через две минуты «Торпедо» вышло вперёд, автором заброшенной шайбы стал Илья Федотов с передач Артёма Михеева и Сергея Гончарука. Рижане сравняли счёт на 39-й минуте, отличился Мартиньш Карсумс, ассистент — Патрик Озолс.

Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Мили (Жафяров) – 06:22' (5x5)   1:1 Мейя (Бунцис, Лорито) – 06:56' (5x5)   1:2 Дарзиньш – 15:55' (5x4)   2:2 Агостино (Мили, Жафяров) – 22:17' (5x4)   3:2 Федотов (Михеев, Гончарук) – 24:16' (5x5)   3:3 Карсумс (Озолс) – 38:57' (5x5)   3:4 Озолс (Пуарье, Сауторн) – 61:58' (5x5)
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