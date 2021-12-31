Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 31 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 31 декабря.



В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, набравший 62 очка в 44 матчах. На второй строчке расположилось московское «Динамо» — у бело-голубых 61 балл за 44 встречи. На третьей позиции идёт «Йокерит», обыгравший накануне ЦСКА (3:2) и имеющий в своём активе 60 очков после 45 матчей.



В Восточной конференции на первое место поднялся челябинский «Трактор», обыгравший в гостях «Авангард» (3:1). Подопечные Анвара Гатиятулина имеют 67 очков после 46 матчей. Следом идёт «Металлург», набравший 66 баллов после 44 встреч. Замыкает тройку «Ак Барс», имеющий в своём активе 60 очков за 44 матча.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».