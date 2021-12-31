Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 31 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 31 декабря.
В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, набравший 62 очка в 44 матчах. На второй строчке расположилось московское «Динамо» — у бело-голубых 61 балл за 44 встречи. На третьей позиции идёт «Йокерит», обыгравший накануне ЦСКА (3:2) и имеющий в своём активе 60 очков после 45 матчей.
В Восточной конференции на первое место поднялся челябинский «Трактор», обыгравший в гостях «Авангард» (3:1). Подопечные Анвара Гатиятулина имеют 67 очков после 46 матчей. Следом идёт «Металлург», набравший 66 баллов после 44 встреч. Замыкает тройку «Ак Барс», имеющий в своём активе 60 очков за 44 матча.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
- 31 декабря 2021
-
09:34
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
08:26
-
07:09
-
06:40
-
06:11
-
05:49
-
03:44
-
03:29
-
03:17
-
01:50
-
00:54
-
00:40
-
00:18
-
00:01
- 30 декабря 2021
-
23:48
-
23:27
-
23:00
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:13
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:48
-
20:23
-
20:13
-
19:48