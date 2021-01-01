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Две шайбы Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Две шайбы Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»
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На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей – 3:1.

В начале второго периода Пиус Зутер после передачи россиянина Владислава Наместникова вывел хозяев вперёд, но в дальнейшем забивали только гости. На 16-й минуте второго периода хоккеистам «Вашингтона» удалось сравнять счёт в матче – свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. А в концовке встречи проявил себя 36-летний капитан гостей Александр Овечкин: россиянин оформил дубль за две минуты. На его счету уже 754 гола в НХЛ. В первом голе Овечкина в этом матче поучаствовал и Кузнецов.

Во встрече приняли участие и другие россияне. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов за 60 минут отразил 14 из 15 бросков. Защитник гостей Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут. Результативными действиями он не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зутер (Ганье, Наместников) – 21:43' (5x5)   1:1 Кузнецов (Джохансен, Ирвин) – 35:53' (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 57:10' (5x4)   1:3 Овечкин (Хэтэуэй, Карлсон) – 59:19' (en)
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