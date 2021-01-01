Две шайбы Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей – 3:1.



В начале второго периода Пиус Зутер после передачи россиянина Владислава Наместникова вывел хозяев вперёд, но в дальнейшем забивали только гости. На 16-й минуте второго периода хоккеистам «Вашингтона» удалось сравнять счёт в матче – свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. А в концовке встречи проявил себя 36-летний капитан гостей Александр Овечкин: россиянин оформил дубль за две минуты. На его счету уже 754 гола в НХЛ. В первом голе Овечкина в этом матче поучаствовал и Кузнецов.



Во встрече приняли участие и другие россияне. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов за 60 минут отразил 14 из 15 бросков. Защитник гостей Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут. Результативными действиями он не отметился.