«Печальная история». Фетисов — о снятии молодёжной сборной России с рейса в Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал скандал со снятием команды с рейса из Канады.
«Сегодня правила перелётов очень жёсткие. Недавно летал по делам за границу, везде одни и те же требования: маска должна быть на лице, ну а курить однозначно нельзя. Если сняли с рейса, значит, был повод. Просто так же не снимут. Печальная история. У нас, к сожалению, уже были такие моменты с возвращением молодых хоккеистов», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил Зубов.
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