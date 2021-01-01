«Печальная история». Фетисов — о снятии молодёжной сборной России с рейса в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал скандал со снятием команды с рейса из Канады.



«Сегодня правила перелётов очень жёсткие. Недавно летал по делам за границу, везде одни и те же требования: маска должна быть на лице, ну а курить однозначно нельзя. Если сняли с рейса, значит, был повод. Просто так же не снимут. Печальная история. У нас, к сожалению, уже были такие моменты с возвращением молодых хоккеистов», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолёт курил Зубов.