«Чехи очень быстро открестились от всего и свалили всё на нас». Зубов о скандальном рейсе

Наставник молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал снятие команды с рейса из Канады. Ранее сообщалось, что российскую и чешскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения.
«Версия, что алкоголь на борт пронесли чехи? Не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили всё на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они — очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой — просто смешная. В каждой делегации определённое количество людей, билеты не безымянные, на нашей форме разные логотипы и надписи, перепутать команды попросту невозможно. Если бы у чехов было всё нормально с поведением, то их бы пустили назад», — приводит слова Зубова «Спорт-экспресс».
Ранее менеджер сборной Чехии рассказал о поведении российских хоккеистов, снятых с рейса.
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