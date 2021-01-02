Тарасенко в матче «Зимней классики»-2022 забросил 14-ю шайбу в сезоне

В эти минуты в Миннеаполисе проходит матч «Зимней классики» 2022 года, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, гости выигрывают со счётом 3:1.

В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Третий гол «Сент-Луиса» забил Владимир Тарасенко.

Для 30-летнего Тарасенко эта шайба стала 14-й в сезоне, также на счету россиянина 19 голевых передач. Капризов забил 40-й гол в карьере в НХЛ. В этом сезоне на его счету 13 заброшенных шайб и 24 ассиста.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах.