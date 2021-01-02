Барбашёв установил новый личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата

В эти минуты в Миннеаполисе проходит матч «Зимней классики» 2022 года, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Закончился второй период, гости выигрывают со счётом 6:2.

В составе «Миннесоты» отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Третий гол «Сент-Луиса» забил Владимир Тарасенко, у Ивана Барбашёва гол плюс голевая передача.

В этом сезоне 26-летний Барбашёв забросил 12 шайб и сделал 15 голевых передач, в сумме набрав 27 очков. Таким образом, хоккеист установил новый личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Миннесоте во время матча может опуститься до -29 по Цельсию. Ещё ни разу в истории НХЛ матчи на открытом воздухе не проходили при таких низких температурах.