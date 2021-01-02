Мухамадуллин: настрой стюардесс на строгие ограничения был виден сразу

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин поделился эмоциями от отмены МЧМ-2022, а также о ситуации в аэропорту.



«Обидно, что решили закончить турнир досрочно. Считаю, что шансы были большие, очень сильно хотели выиграть, будем надеяться, что турнир проведут летом, будем готовиться. Когда отдыхать? Не думаю, что будут мысли об этом, будет последний шанс зацепиться — это лучший отдых.



Что произошло в аэропорту? Очень строгие коронавирусные ограничения, сразу был виден настрой стюардесс и всего персонала. Малейшие нарушения смотрели, иное положение маски (показывает) — уже нарушение, могли даже с криками подойти, спросить, почему без маски.



Всё спокойно было, сели в самолёт, минут 30 сидели, ждали погрузки, потом стали вставать и уходить. Мы не поняли, что произошло, но потом сказали, что не понравилось поведение спортсменов, потому что маски не до конца надеты были. Вывели нас и чехов, а финны полетели. Непонятно почему, но злее будем.



Чем отличался турнир в этом году и прошлом? Да всё схоже было. Тот же город, те же гостиницы и правила. Возможно, это из-за того, что такая вспышка в НХЛ пошла, вызвало опасения», — передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.