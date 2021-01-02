«В Канаде снять маску — как преступление». В сборной России объяснили снятие с рейса

Сборная России вернулась с многострадального МЧМ-2022, который проходил в Канаде. Турнир свернули за несколько дней до Нового года из-за коронавируса, двое наших игроков остались на карантине в Ред-Дире, а оставшаяся команда и персонал прилетели в Москву на день позже, так как накануне их высадили с рейса. По прилёте на вопросы журналистов ответили главный тренер команды Сергей Зубов, капитан Марат Хуснутдинов, а также защитники Шакир Мухамадуллин и Владимир Грудинин.

«В Канаде правила ношения масок строго регулируются, это как преступление»

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов объяснил, почему команду сняли с самолёта в Калгари и как она в итоге добиралась до дома.

— Что случилось с командой при перелёте?

— Стюардессы в момент входа на борт самолёта подходили внимательно ко всем требованиям. Поправляли ребят, чтобы были правильно надеты маски. В Канаде правила ношения масок очень строго регулируются, это как преступление. Было принято решение, что все пассажиры самолёта будут выведены в зал ожидания.

— Что было дальше?

— После какого-то времени наш багаж был разгружен, как и у сборной Чехии. Сборная Финляндии попала обратно на этот борт, который вылетел во Франкфурт без двух сборных. После этого вышли несколько сотрудников авиакомпании, с которыми руководитель нашей делегации провёл разговор. Команда Чехии осталась в Калгари, мы получили разрешение попасть на следующий рейс. Сотрудниками было произведено обследование, у нас никаких проблем, никаких нарушений мы не имели. Здесь надо выразить им благодарность, они быстро сориентировались. И в итоге нашли места на следующий рейс. На нём ничего не поменялось, нас так же сильно проверяли на наличие масок. Мы спокойно добрались кто до Торонто, кто до Монреаля, так как мест на один рейс не хватило. После этого уже мы встретились во Франкфурте и благополучно вернулись сюда.

— Если все ребята были в масках, откуда взялись претензии?

— Ребята провели непростое время. Да, чемпионат был отменён, но тем не менее много было отдано сил, за это ребятам благодарность. Где-то радость от возвращения домой повлияла. Молодые ребята, все общаются. К сожалению, так получилось.

«Никакого сигаретного дыма на борту самолёта не было»

— Вы курили, как писали в прессе?

— Я не знаю, откуда эта информация. Никакого сигаретного дыма на борту самолёта не было.

— Ещё говорили, что кто-то из тренеров сидел пьяный и громко слушал русский рок. Вы слушаете русский рок?

— По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошёл осмотр авиакомпанией Air Canada и все, повторюсь, были допущены на следующий рейс.

— Как вы считаете, вся эта история раздута?

— Видимо, хоккея нет, смотреть нечего, поэтому наша тема вызвала повышенный интерес, тут всё понятно.

«Если мне представится шанс, с удовольствием ещё раз поработаю на МЧМ»

— Как вам организация чемпионата? В отеле праздновали свадьбу, ещё какие-то вещи происходили.

— Тяжело ответить. Наверное, у нас есть официальные лица, в нашей делегации, они вам более конкретно ответят на этот вопрос.

— У вас нет своего мнения?

— Конечно, есть мнение. Были проблемы в отеле, где мы жили все в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею. Конечно, это всё усложняло.

— Возможно, МЧМ перенесут на лето. Вам интересно в это ввязываться после такого давления?

— Если мне представится шанс, то я удовольствием это ещё раз сделаю. Отличная группа ребят, с удовольствием ещё раз поработаю.

— Что удалось понять за один товарищеский и два официальных матча?

— Обе игры начались не по тому сценарию, если брать в расчёт и Канаду, и Швецию. Но мы видели потенциал у ребят, мы шли по возрастающей. Это было видно, мы с нетерпением ждали игру со Словакией. Но, опять же, так сложились обстоятельства.

«На МЧМ было много контактов с обычными людьми. Считаю, это неправильно»

Защитник молодёжной сборной России Владимир Грудинин рассказал, что ситуацию со снятием команды с рейса раздули, а организация турнира оставляла желать лучшего с точки зрения безопасности участников.

«Ситуация со скандальным перелётом? Мы сначала понятия не имели, что происходит. Потом объявили, что всё из-за неправильного ношения масок. Очень серьёзно там (в Канаде. — Прим. «Чемпионата») к этому относятся: стоило чуть приспустить маску, как сразу подходили стюарды и достаточно жёстко просили надеть её нормально. Несколько раз повторили, а потом применили такие жёсткие меры, как снятие всей команды с рейса.

Конечно, все родные и друзья переживали, что случилось, почему. Но тут действительно больше раздули эту ситуацию, нелепые дополнения от себя добавляли. Сейчас всё хорошо, добрались.

Разумеется, летом хотелось бы заново сыграть МЧМ. Это масштабный турнир, бесценный опыт для нас. Каждый в нашей команде хочет этого. Да, Мичкову и Юрову не слишком повезло, списываемся с ними, пытаемся поддерживать. Они себя хорошо чувствуют, уже готовы лететь домой, да и в хоккей поиграть.

Это по-своему интересный Новый год получился. Будем с трепетом вспоминать, это любопытный опыт. Плохая организация турнира? Единственное, что могу сказать: у нас было много контактов с обычными людьми, мне кажется, что это немного неправильно. Думаю, летом будет правильнее сделать «пузырь» и сосредоточиться на хоккее», — сказал Грудинин.

«Многие русские не понимают, как серьёзно в Канаде относятся к ношению масок»

Капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов рассказал о строгих правилах по ношению масок в Канаде, а также выразил надежду, что МЧМ проведут заново летом.

«Скандальный перелёт сборной из Канады? Много людей, которые спекулируют на этой ситуации, трактуют её так, как хотят. Наверное, многие русские люди, которые не были за рубежом, особенно в Канаде, не понимают, как там серьёзно относятся к ношению масок. Даже если во сне она спадёт, то человек тебя разбудит или даже голос повысит и будет повторять снова и снова, чтобы надеть её нормально. Потом терпение заканчивается, и принимают меры.

Конечно, шанс сыграть МЧМ летом — это главная надежда на 2022 год. Я пропустил ЮЧМ, сейчас отменили МЧМ, а это важнейшие события в юниорском и молодёжном хоккее. Будем надеяться и ждать, что всё-таки перенесут на лето», — сказал Хуснутдинов.

«Вывели нас и чехов, а финны полетели. Непонятно, почему, но злее будем»

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин рассказал, что произошло в аэропорту, а также выразил уверенность, что у команды были хорошие шансы выиграть МЧМ.

«Обидно, что решили закончить турнир досрочно. Считаю, что шансы были большие, очень сильно хотели выиграть, будем надеяться, что турнир проведут летом, будем готовиться. Когда отдыхать? Не думаю, что будут мысли об этом, будет последний шанс зацепиться — это лучший отдых.

Что произошло в аэропорту? Очень строгие коронавирусные ограничения, сразу был виден настрой стюардесс и всего персонала. Малейшие нарушения смотрели, иное положение маски (показывает) — уже нарушение, могли даже с криками подойти, спросить, почему без маски.

Все спокойно были, сели в самолёт, минут 30 сидели, ждали погрузки, потом стали вставать и уходить. Мы не поняли, что произошло, но потом сказали, что не понравилось поведение спортсменов, потому что маски не до конца надеты были. Вывели нас и чехов, а финны полетели. Непонятно, почему, но злее будем.

Чем отличался турнир в этом году и прошлом? Да всё схоже было. Тот же город, те же гостиницы и правила. Возможно, это из-за того, что такая вспышка в НХЛ пошла, вызвало опасения.

Какие планы на сезон? Этот доигрываю здесь, следующий тоже здесь в аренде, улечу после следующего в «Нью-Джерси», — сказал Мухамадуллин.