Мэттьюс, Пасиоретти и Демко — три звезды декабря 2021 года в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших игроков лиги по итогам декабря.



Первой звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который в семи проведённых встречах сумел заработать 14 (10+4) результативных очков.



Второй звездой признан форвард «Вегас Голден» Макс Пасиоретти, на счету которого 16 (10+6) баллов в 12 проведённых играх. Третью строчку занял голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко, в восьми матчах декабря одержавший семь побед, имея коэффициент надёжности 1,72 и процент отражённых бросков 94,6%.



Отметим, что «Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Вегас» — на первой строчке Запада, а «Ванкувер» располагается на 11-й строчке Западной конференции.