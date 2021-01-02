Мэттьюс, Пасиоретти и Демко — три звезды декабря 2021 года в НХЛ
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших игроков лиги по итогам декабря.
Первой звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который в семи проведённых встречах сумел заработать 14 (10+4) результативных очков.
Второй звездой признан форвард «Вегас Голден» Макс Пасиоретти, на счету которого 16 (10+6) баллов в 12 проведённых играх. Третью строчку занял голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко, в восьми матчах декабря одержавший семь побед, имея коэффициент надёжности 1,72 и процент отражённых бросков 94,6%.
Отметим, что «Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Вегас» — на первой строчке Запада, а «Ванкувер» располагается на 11-й строчке Западной конференции.
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