Шестёркин оформил шат-аут в матче с «Тампой», отбив все 38 бросков

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сумел оформить шат-аут. Он сумел отбить все 38 бросков по своим воротам. Для 26-летнего вратаря этот «сухой» матч стал вторым в текущем регулярном чемпионате.



Всего Шестёркин сыграл 21 матч в регулярном сезоне-2021/2022, имея коэффициент надёжности 2,20 и отбивая 93,2% бросков.



«Рейнджерс» расположились на пятой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков после 33 матчей. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз» (4 января).