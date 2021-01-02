Шестёркин оформил шат-аут в матче с «Тампой», отбив все 38 бросков
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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сумел оформить шат-аут. Он сумел отбить все 38 бросков по своим воротам. Для 26-летнего вратаря этот «сухой» матч стал вторым в текущем регулярном чемпионате.
Всего Шестёркин сыграл 21 матч в регулярном сезоне-2021/2022, имея коэффициент надёжности 2,20 и отбивая 93,2% бросков.
«Рейнджерс» расположились на пятой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков после 33 матчей. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз» (4 января).
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