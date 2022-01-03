Тренер «Тампы» сообщил, что Кучеров вернётся после травмы в середине января

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги рассказал о сроках восстановления российского форварда Никиты Кучерова.
Сообщается, что он вернётся в середине января.
«Я не ожидаю, что он сыграет с «Коламбусом», но, надеюсь, после этого он немного придёт в себя в ближайшие дни», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
Позже стало известно, что российский нападающий перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель. В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
- 3 января 2022
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16
-
03:38
-
02:44
-
02:23
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:09
-
00:55
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
20:11
-
20:04
-
19:29
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:32