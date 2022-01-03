Тренер «Тампы» сообщил, что Кучеров вернётся после травмы в середине января

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги рассказал о сроках восстановления российского форварда Никиты Кучерова.

Сообщается, что он вернётся в середине января.



«Я не ожидаю, что он сыграет с «Коламбусом», но, надеюсь, после этого он немного придёт в себя в ближайшие дни», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.



Позже стало известно, что российский нападающий перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель. В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.