Шестёркин прокомментировал попадание Панарина в ковид-протокол
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал попадание своего одноклубника, форварда Артемия Панарина в ковид-протокол НХЛ.
«Когда мы узнали, что Панарин не будет играть, то ничего не изменилось. У нас была определённая задача на эту встречу, и мы её придерживались. Все понимают, что Артемий — один из лучших игроков нашей команды. И всем просто было нужно показывать свой лучший хоккей», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5».
Напомним, что встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоялась вчера, 2 января, и завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:0.
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