Крикунов — об 1:7 с «Барысом»: сражался только вратарь, остальные игроки что-то изображали
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Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (1:7).
«Скажу, что у нас 12 травмированных игроков, все тройки перемешаны. Игру начинали в три пятёрки, потому что народу нет. Но это не оправдание. Сегодня по-настоящему сражался только наш вратарь, остальные игроки просто что-то изображали. Не знаю, последствия ли это праздников или просто недонастрой. Будем разбираться, смотреть, приводить ребят в чувство», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.
В настоящий момент «Динамо» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе 37 набранных очков после 44 проведённых матчей.
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