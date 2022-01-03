Капитаны «Салавата» и «Металлурга» Панин и Яковлев проведут матч с детьми на озере Банное

Капитаны «Салавата Юлаева» Григорий Панин и «Металлурга» Егор Яковлев заявили, что проведут матч на озере Банное, в котором примут участие вместе с детьми.
«В этом году нет Матча звёзд. Но мы решили сделать свой Матч звёзд. На озере Банное – дети могут сыграть с нами из всех ближайших районов. Ждём всех с удовольствием. Чуть позже в соцсетях об этом напишем», – цитирует Панина «Горобзор.ру».
«Грех не воспользоваться таким шансом и природой. Отличная локация. Будет круто», – заявил Яковлев.
Банное – озеро на территории Ташбулатовского сельсовета в северной части Абзелиловского района Башкортостана. Самое глубоководное озеро Башкортостана.
Ранее Континентальная хоккейная лига перенесла Матч звёзд 2022 года и Неделю звёзд хоккея в Челябинске на 2023 год. Изначально Неделя звёзд должна была пройти с 8 по 16 января 2022 года.
- 3 января 2022
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