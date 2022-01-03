Кудашов — о 2:1 с «Локомотивом»: очень тяжёлая игра. Были и качели, где-то потерпели

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1).
«Очень тяжёлая игра. Большую часть времени «Локомотив» владел инициативой. Были и качели, когда приходилось тоже обороняться. Нашли пути к победе — это самое главное. Где-то потерпели, пооборонялись. Создали нужные моменты и забили. Хочу отметить атмосферу, которая была на стадионе — полные трибуны. Наконец-то это вернулось! И отдельно отмечу наших болельщиков — заняли весь сектор и очень нас поддерживали.
После первого периода сделали перестановку — подняли Игумнова на место Петунина. Почему? Разные были перестановки. Всегда по ходу игры пытаешься что-то улучшить. Петунин играл в меньшинстве, потом вместо него вышел Игумнов, неплохо поработал, и мы не стали ничего менять», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.
- 3 января 2022
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