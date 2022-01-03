Хартли: у «Авангарда» не было 5 нападающих в составе. В других клубах похожая ситуация

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).
«Считаю, что мы здорово провели первый период с учётом нашего состава. Повели в счёте, но затем последовали два гола в наши ворота, далее играли в три звена. Не у всех ребят сейчас физика на максимуме, но они продолжили бороться, забросили в большинстве, но нам попросту не хватило времени, чтобы отыграться.
ЦСКА усилился Дицем, Провольневым, став одной из сильнейших команд КХЛ на синей линии. У «армейцев» много больших, крепких ребят, но мне больше всего нравится, как мы всякий раз сражаемся с этой командой.
У нас пяти нападающих сегодня не было в составе, мы пытались сбалансировать звенья. И у других клубов сейчас аналогичная ситуация, возьмите тот же «Автомобилист». Хотелось бы иметь больше вариантов при определении состава, но сейчас такое время, когда много травм и болезней, и не только у «Авангарда».
Виктором Сведбергом я очень доволен. Шикарный защитник и большой профессионал, который принесёт нам много пользы», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 января 2022
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