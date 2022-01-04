Георгиев совершил ключевой сейв на Макдэвиде. Трибуны начали скандировать его имя

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева победили со счётом 4:1.
В третьем периоде российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил сейв после броска Коннора Макдэвида. Трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» начали скандировать имя вратаря. Видео можно посмотреть в «Твиттере» Rangers on MSG.
Напомним, что недавно похожая ситуация уже происходила на стадионе «Рейнджерс». 2 января команда обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0), а трибуны скандировали имя ещё одного российского вратаря «Нью-Йорка» – Игоря Шестёркина.
Победа над «Эдмонтоном» стала для «Рейнджерс» третьей кряду, теперь команде предстоит сыграть пять гостевых матчей подряд.
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