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Шестёркин совершил 17 сейвов в 1-м периоде матча с «Тампой». Трибуны скандировали его имя

Шестёркин совершил 17 сейвов в 1-м периоде матча с «Тампой». Трибуны скандировали его имя
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 3:0.

В первой 20-минутке российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 17 сейвов. После последнего сейва трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» скандировали «Игорь» в честь вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Отметим, что заброшенными шайбами в первом периоде отметились нападающие «Рейнджерс»: Мика Зибанеджад на восьмой и 13-й минутах в большинстве, а также Райан Строум на 15-й минуте игры.

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