Кучеров забил буллит Василевскому на тренировке «Тампы», избежав наказания для форвардов

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во время тренировки команды в понедельник реализовал решающий буллит и помог партнёрам по нападению победить в конкурсе и избежать наказания, сообщает официальный сайт НХЛ.



Перед попыткой россиянина главный тренер клуба Джон Купер объявил, что если Андрей Василевский справится с броском Кучерова, то все присутствующие на льду форварды должны будут в качестве наказания пробежать несколько кругов по площадке. Если же Кучеров забьёт, то наказание ждёт вратарей. В итоге форвард сумел забросить шайбу в ворота Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампы».

Кучеров продолжает восстанавливаться после операции на пахе, которую перенёс 27 октября. Ожидается, что в январе российский форвард сможет вернуться к выступлениям.