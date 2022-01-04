«О, мой бог. Слишком холодно». Капризов провёл тренировку с микрофоном перед «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл тренировку клуба перед «Зимней классикой» с «Сент-Луис Блюз» (4:6) с микрофоном.



Видео опубликовано на YouTube-канале NHL Россия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НХЛ Россия.

Занятие проходило на открытом воздухе при низкой температуре.



«О, мой бог. Слишком холодно. Надо просто быстрее кататься, слишком много снега», — говорит Капризов в видео.

В текущем сезоне на счету 24-летнего хоккеиста 13 заброшенных шайб и 26 голевых передач в 31 игре. Капризов с 39 очками идёт на шестом месте в гонке бомбардиров НХЛ, лидирует канадец Коннор Макдэвид, набравший 53 очка (19+34). Александр Овечкин с 50 очками занимает третье место.



«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в Западной конференции, команда проиграла пять последних встреч кряду. В ночь с 6 на 7 января «Миннесота» отправится в гости к «Бостон Брюинз», встреча начнётся в 3:00 ночи мск.