«О, мой бог. Слишком холодно». Капризов провёл тренировку с микрофоном перед «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл тренировку клуба перед «Зимней классикой» с «Сент-Луис Блюз» (4:6) с микрофоном.
Видео опубликовано на YouTube-канале NHL Россия.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НХЛ Россия.
Занятие проходило на открытом воздухе при низкой температуре.
«О, мой бог. Слишком холодно. Надо просто быстрее кататься, слишком много снега», — говорит Капризов в видео.
В текущем сезоне на счету 24-летнего хоккеиста 13 заброшенных шайб и 26 голевых передач в 31 игре. Капризов с 39 очками идёт на шестом месте в гонке бомбардиров НХЛ, лидирует канадец Коннор Макдэвид, набравший 53 очка (19+34). Александр Овечкин с 50 очками занимает третье место.
«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в Западной конференции, команда проиграла пять последних встреч кряду. В ночь с 6 на 7 января «Миннесота» отправится в гости к «Бостон Брюинз», встреча начнётся в 3:00 ночи мск.
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