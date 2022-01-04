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«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
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«Наш человек в СКА». «Салават» поздравил Ротенберга с назначением на пост главного тренера

«Наш человек в СКА». «Салават» поздравил Ротенберга с назначением на пост главного тренера
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Уфимский «Салават Юлаев» отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером санкт-петербургского СКА.

«Наш человек в СКА! Поздравляем Романа Ротенберга с назначением на пост главного тренера петербургского клуба. Желаем красивых побед, здоровья и спортивной удачи», — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».

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Ранее Ротенберг уже управлял в СКА в позиции исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло в сезоне-2020/2021, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей. Следующую встречу армейцы проведут сегодня, 4 января, в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

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