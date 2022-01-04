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Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост главного тренера СКА
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Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал назначение на пост.

«Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом. Также огромная благодарность всем тренерам, всем профессионалам с большой буквы, с которыми меня сводила судьба в течение последних 10 лет — Владимиру Юрзинову, Владиславу Третьяку, Павлу Буре, Зинэтуле Билялетдинову, Вячеславу Быкову, Игорю Захаркину, Игорю Никитину, Олегу Знарку, Харийсу Витолиньшу.

Впереди много работы, и мы уверены в игроках, персонале и сделаем всё, чтобы добиться результата. Завершается четырёхлетний цикл, совсем скоро главный старт — Олимпийские игры, затем матчи плей-офф. Крайне важно, с одной стороны, качественно подвести кандидатов в национальную команду, но при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ.

На самом ответственном отрезке сезона на первый план выходят дисциплина и коллектив. Будем прикладывать максимальные усилия для побед. Как и всегда, отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» — говорится в сообщении.

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