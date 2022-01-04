Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост главного тренера СКА

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал назначение на пост.
«Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие. Спасибо Валерию Николаевичу Брагину, здорово, что он и дальше будет помогать нам своим богатым опытом. Также огромная благодарность всем тренерам, всем профессионалам с большой буквы, с которыми меня сводила судьба в течение последних 10 лет — Владимиру Юрзинову, Владиславу Третьяку, Павлу Буре, Зинэтуле Билялетдинову, Вячеславу Быкову, Игорю Захаркину, Игорю Никитину, Олегу Знарку, Харийсу Витолиньшу.
Впереди много работы, и мы уверены в игроках, персонале и сделаем всё, чтобы добиться результата. Завершается четырёхлетний цикл, совсем скоро главный старт — Олимпийские игры, затем матчи плей-офф. Крайне важно, с одной стороны, качественно подвести кандидатов в национальную команду, но при этом и в оптимальной форме подойти к плей-офф КХЛ.
На самом ответственном отрезке сезона на первый план выходят дисциплина и коллектив. Будем прикладывать максимальные усилия для побед. Как и всегда, отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» — говорится в сообщении.
- 4 января 2022
-
17:12
-
17:06
-
16:42
-
16:09
-
15:46
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
14:54
-
14:44
-
14:23
-
13:46
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00