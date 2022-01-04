Комаров — о назначении Р. Ротенберга: в Америке не видел, чтобы менеджер вставал на лавку

Нападающий СКА Леонид Комаров прокомментировал итоги матча с «Куньлунем» (5:1), который стал для Романа Ротенберга первым на посту главного тренера команды.



«Поздравляю Романа с первой победой на посту главного тренера. Мы хорошо начали сегодня. Было важно победить. Ротенберг — сейчас наш главный тренер, а гендиректор он или нет… Наша задача его слушать. Он всё делает здорово.



Конечно, у него есть талант. Мы его уважаем, а он уважает нас. Всё хорошо. Он же не просто так стал тренером. Ротенберг давно в хоккее. Он многое знает. Мы будем помогать ему, а он поможет нам. Наше руководство знает, как сделать лучше для команды. У нас хороший тренер, всё будет хорошо.



В Америке я не видел, чтобы менеджер вставал на лавку, но у нас это не просто так случилось. У Романа свой стиль: он может поругать, а может похвалить», — приводит слова Комарова «РИА Новости Спорт».