Оуэн Пауэр войдёт в состав олимпийской сборной Канады по хоккею

19-летний канадский хоккеист Оуэн Пауэр войдёт в состав хоккейной сборной своей страны на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает в «Твиттере» The Athletic NHL со ссылкой на журналиста Кори Пронмана.
Пауэр является первым номером драфта НХЛ 2021 года, его выбрал «Баффало Сэйбрз». Также 19-летний канадец является действующим чемпионом мира, на турнире в Латвии Пауэр сделал три голевые передачи.
На завершившемся досрочно МЧМ-2022 Пауэр стал автором первого хет-трика на турнире. Также он стал первым в истории канадской молодёжной сборной защитником, сумевшим забить три гола на МЧМ.
Среди других претендентов на попадание в состав канадской олимпийской сборной – Мэйсон Мактавиш, Деван Дубник, Эдди Паскуале, Тайлер Уотерспун и Адам Крэкнелл, сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Дрегер.
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