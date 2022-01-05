Оуэн Пауэр войдёт в состав олимпийской сборной Канады по хоккею

19-летний канадский хоккеист Оуэн Пауэр войдёт в состав хоккейной сборной своей страны на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает в «Твиттере» The Athletic NHL со ссылкой на журналиста Кори Пронмана.

Пауэр является первым номером драфта НХЛ 2021 года, его выбрал «Баффало Сэйбрз». Также 19-летний канадец является действующим чемпионом мира, на турнире в Латвии Пауэр сделал три голевые передачи.

На завершившемся досрочно МЧМ-2022 Пауэр стал автором первого хет-трика на турнире. Также он стал первым в истории канадской молодёжной сборной защитником, сумевшим забить три гола на МЧМ.

Среди других претендентов на попадание в состав канадской олимпийской сборной – Мэйсон Мактавиш, Деван Дубник, Эдди Паскуале, Тайлер Уотерспун и Адам Крэкнелл, сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Дрегер.