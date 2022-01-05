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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:3

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси». В составе победителей отличились Кёртис Лазар, Оскар Стеен, Трент Фредерик, Давид Пастрняк и Брэндон Карло, у гостей забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Дэймон Сиверсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Лазар – 02:53' (5x5)   1:1 Бастиан – 20:57' (5x5)   2:1 Стеен (Фолиньо, Форборт) – 21:17' (5x5)   2:2 Татар (Хьюз, Братт) – 23:05' (5x5)   3:2 Фредерик (Лазар) – 29:42' (5x5)   3:3 Сиверсон (Маклауд) – 47:36' (5x5)   4:3 Пастрняк (Холл, Хаула) – 54:11' (5x5)   5:3 Карло (Носек) – 59:37' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:7

«Тампа» в гостях разгромила «Коламбус». В составе хозяев по голу забили Дин Кукан и Густав Нюквист. У гостей дубль на счету Ондржея Палата, по голу забили Кори Перри, Брейден Пойнт, Пэт Марун, Пьер-Эдуар Белльмар и Алекс Киллорн.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Пойнт, Хедман) – 04:53' (5x4)   0:2 Палат (Макдона, Пойнт) – 09:30' (5x5)   0:3 Перри (Марун, Сергачёв) – 17:27' (5x4)   1:3 Кукан (Нюквист, Боквист) – 20:37' (5x5)   1:4 Пойнт (Фут, Палат) – 21:36' (5x5)   2:4 Нюквист (Пик, Гавриков) – 24:16' (5x5)   2:5 Марун (Перри, Чирелли) – 32:19' (5x4)   2:6 Белльмар (Рутта) – 40:36' (5x5)   2:7 Киллорн (Чирелли, Стэмкос) – 52:20' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:4 (ОТ)

«Колорадо» обыграл «Чикаго» после овертайма. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, а Алекс Дебринкэт оформил дубль. За «Колорадо» забили Алекс Ньюхук и Кейл Макар, а на счету Эрика Джонсона две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джонсон (Кадри) – 07:43' (5x5)   0:2 Ньюхук (Обе-Кюбель) – 13:54' (5x5)   1:2 Тэйвз (Энтвистл, Джонс) – 24:47' (5x5)   2:2 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 42:18' (5x3)   3:2 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 42:58' (5x4)   3:3 Джонсон (Бураковски, Кадри) – 51:44' (5x5)   3:4 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 62:38' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Калгари Флэймз» — 6:2

«Флорида» крупно обыграла «Калгари». В составе хозяев две шайбы забросил Патрик Хёрнквист, по разу отличились Энтони Дюклер, Джо Торнтон, Райан Ломберг и Лукас Карлссон. В составе гостей забили Джонни Годро и Блейк Коулман.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хёрнквист (Юбердо, Экблад) – 05:58' (5x4)   1:1 Годро (Ткачук, Чюлингтон) – 07:03' (5x5)   1:2 Коулман (Баклунд, Задоров) – 10:04' (5x5)   2:2 Дюклер (Форслинг, Монтур) – 13:01' (5x5)   3:2 Торнтон (Монтур, Вераге) – 18:51' (5x4)   4:2 Ломберг (Луостаринен, Монтур) – 39:43' (5x5)   5:2 Хёрнквист – 45:47' (5x5)   6:2 Карлссон (Вераге, Лунделль) – 53:04' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2

«Детройт» дома выиграл у «Сан-Хосе». За хозяев оформили дубли Тайлер Бертуцци и Пиус Зутер, также отличились Дилан Ларкин и Робби Фаббри. У гостей голы забили Джаспер Уэзерби и Александр Барабанов.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бертуцци (Линдстрём, Ларкин) – 13:02' (5x5)   2:0 Зутер – 22:04' (4x5)   3:0 Бертуцци (Рауни, Зайдер) – 22:41' (4x5)   3:1 Уэзерби (Бёрнс, Вьель) – 24:03' (5x5)   4:1 Зутер (Расмуссен, Ледди) – 29:32' (5x5)   4:2 Барабанов (Гертл, Майер) – 41:40' (5x5)   5:2 Ларкин (Рэймонд, Линдстрём) – 43:51' (5x5)   6:2 Фаббри – 45:01' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Виннипег Джетс» — 1:3

«Виннипег» переиграл в гостях «Аризону». За «Виннипег» забросили Евгений Свечников, Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс, у «Аризоны» отличился Шейн Гостисбер.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Свечников (Моррисси, Весалайнен) – 17:34' (5x5)   0:2 Дюбуа (Шайфли, Коннор) – 34:40' (5x5)   1:2 Гостисбер – 46:41' (5x5)   1:3 Элерс (Шайфли, Диллон) – 59:15' (en)

«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3

«Вегас» уступал 0:3, а по ходу третьего периода забросил две шайбы. В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, также забросил россиянин Яков Тренин. За «Вегас» отличился Вильям Карлссон, а одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Дадонов, а также гол забил Ши Теодор.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Гранлунд, Экхольм) – 22:41' (5x5)   0:2 Тренин (Майерс) – 27:01' (5x5)   0:3 Форсберг – 46:08' (5x5)   1:3 Карлссон (Макнэбб, Дадонов) – 52:01' (5x5)   2:3 Теодор (Пьетранджело, Карлссон) – 58:14' (6x5)

«Анахайм Дакс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

«Анахайм» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию». В составе победителей хет-трик оформил Трой Терри, ещё одна шайба на счету Сонни Милано. Единственную шайбу гостей забросил Кэм Аткинсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Терри (Линдхольм, Драйсдейл) – 03:21' (5x5)   2:0 Терри (Драйсдейл, Лундестрём) – 09:41' (5x5)   2:1 Аткинсон (Фараби, Лотон) – 18:42' (5x5)   3:1 Милано (Ракелль, Стил) – 37:49' (5x4)   4:1 Терри (Комтуа) – 59:11' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» вышла на первое место, набрав 49 очков после 35 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», у которой 48 очков в 33 встречах, столько же баллов у «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», правда, у них по 34 игры.

На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 36 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 44 балла за 34 встречи. На третьей строчке — «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 33 игр. Столько же баллов, но после 36 матчей, у «Анахайм Дакс».

Турнирная таблица НХЛ
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