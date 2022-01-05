Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 5 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:3
«Бостон» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси». В составе победителей отличились Кёртис Лазар, Оскар Стеен, Трент Фредерик, Давид Пастрняк и Брэндон Карло, у гостей забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Дэймон Сиверсон.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:7
«Тампа» в гостях разгромила «Коламбус». В составе хозяев по голу забили Дин Кукан и Густав Нюквист. У гостей дубль на счету Ондржея Палата, по голу забили Кори Перри, Брейден Пойнт, Пэт Марун, Пьер-Эдуар Белльмар и Алекс Киллорн.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:4 (ОТ)
«Колорадо» обыграл «Чикаго» после овертайма. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, а Алекс Дебринкэт оформил дубль. За «Колорадо» забили Алекс Ньюхук и Кейл Макар, а на счету Эрика Джонсона две шайбы.
«Флорида Пантерз» — «Калгари Флэймз» — 6:2
«Флорида» крупно обыграла «Калгари». В составе хозяев две шайбы забросил Патрик Хёрнквист, по разу отличились Энтони Дюклер, Джо Торнтон, Райан Ломберг и Лукас Карлссон. В составе гостей забили Джонни Годро и Блейк Коулман.
«Детройт Ред Уингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2
«Детройт» дома выиграл у «Сан-Хосе». За хозяев оформили дубли Тайлер Бертуцци и Пиус Зутер, также отличились Дилан Ларкин и Робби Фаббри. У гостей голы забили Джаспер Уэзерби и Александр Барабанов.
«Аризона Койотс» — «Виннипег Джетс» — 1:3
«Виннипег» переиграл в гостях «Аризону». За «Виннипег» забросили Евгений Свечников, Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс, у «Аризоны» отличился Шейн Гостисбер.
«Вегас Голден Найтс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3
«Вегас» уступал 0:3, а по ходу третьего периода забросил две шайбы. В составе победителей дубль оформил Филип Форсберг, также забросил россиянин Яков Тренин. За «Вегас» отличился Вильям Карлссон, а одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Дадонов, а также гол забил Ши Теодор.
«Анахайм Дакс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1
«Анахайм» прервал серию поражений, обыграв «Филадельфию». В составе победителей хет-трик оформил Трой Терри, ещё одна шайба на счету Сонни Милано. Единственную шайбу гостей забросил Кэм Аткинсон.
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» вышла на первое место, набрав 49 очков после 35 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», у которой 48 очков в 33 встречах, столько же баллов у «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», правда, у них по 34 игры.
На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 36 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 44 балла за 34 встречи. На третьей строчке — «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 33 игр. Столько же баллов, но после 36 матчей, у «Анахайм Дакс».
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