«Ак Барс» по буллитам обыграл «Амур» и увеличил победную серию до четырёх матчей

Сегодня, 5 января, в Хабаровске на «Платинум-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором хабаровский «Амур» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте Кирилл Панюков реализовал большинство гостей, забив после передач Марка Барберио и Артёма Галимова. На 54-й Руслан Педан сделал счёт равным после передач Владимира Бутузова и Ивана Николишина.

Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд. «Амур», наоборот, прервал двухматчевую серию побед.

«Ак Барс» после 46 матчей набрал 64 очка и сейчас занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Амур» с 43 баллами после 47 встреч располагается на девятой строчке в той же конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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