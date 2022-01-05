Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу по буллитам в матче с «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
На 2-й минуте Илья Аркалов с передачи Никиты Гончарова вывел подольскую команду вперёд. На 12-й минуте Валттери Кемиляйнен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 25-й минуте Либор Гудачек отыграл один гол. На 34-й минуте Нико Оямяки забросил третью шайбу в ворота минчан. На 46-й минуте Гудачек оформил дубль. На 48-й минуте Артём Демков сравнял счёт. Победный буллит реализовал Демков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Витязь» в Москве встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 7 января.
- 5 января 2022
-
20:40
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:38
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:22
-
18:06
-
17:24
-
17:15
-
16:57
-
16:47
-
16:46
-
16:34
-
16:33
-
16:20
-
15:59
-
15:31
-
15:15
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
13:44
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:17
-
12:04
-
10:59
-
10:51
-
10:00
-
09:43