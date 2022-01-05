Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу по буллитам в матче с «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 2-й минуте Илья Аркалов с передачи Никиты Гончарова вывел подольскую команду вперёд. На 12-й минуте Валттери Кемиляйнен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 25-й минуте Либор Гудачек отыграл один гол. На 34-й минуте Нико Оямяки забросил третью шайбу в ворота минчан. На 46-й минуте Гудачек оформил дубль. На 48-й минуте Артём Демков сравнял счёт. Победный буллит реализовал Демков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Витязь» в Москве встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 7 января.