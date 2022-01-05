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Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу по буллитам в матче с «Витязем»

Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и одержало победу по буллитам в матче с «Витязем»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Аркалов (Гончаров) – 01:21' (5x5)   2:0 Кемиляйнен (Одетт, Аалтонен) – 11:05' (5x4)   2:1 Гудачек – 24:19' (5x5)   3:1 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен) – 33:49' (5x4)   3:2 Гудачек (Альмквист, Сапего) – 45:03' (5x5)   3:3 Демков (Альмквист, Бек) – 47:50' (5x4)   3:4 Демков – 65:00' (ПБ)

На 2-й минуте Илья Аркалов с передачи Никиты Гончарова вывел подольскую команду вперёд. На 12-й минуте Валттери Кемиляйнен, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 25-й минуте Либор Гудачек отыграл один гол. На 34-й минуте Нико Оямяки забросил третью шайбу в ворота минчан. На 46-й минуте Гудачек оформил дубль. На 48-й минуте Артём Демков сравнял счёт. Победный буллит реализовал Демков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Витязь» в Москве встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 7 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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