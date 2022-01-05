Эрик Стаал готов сыграть за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года. Ему 37 лет

Рик Карран, агент известного нападающего Эрика Стаала, сообщил, что его клиент заинтересован в игре за сборную Канады на Олимпийских играх в Пекине.
«Когда НХЛ и NHLPA решили, что они не будут участвовать в Олимпийских играх, пришло сообщение от Стаала. Он хотел, чтобы я сообщил этим людям, что он будет заинтересован в выступлении за сборную — и это был взаимный интерес.
Он катался каждый день и тренировался с мыслью о том, что есть пара клубов, которые проявляют постоянный интерес. Эрик хочет убедиться, что, если представится возможность, он сможет тут же присоединиться, и ему не понадобится много времени, чтобы подготовиться», — приводит слова Каррана Sporsnet.
37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Тогда форвард забил пять голов и отдал восемь передач в 53 матчах за «Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», а в 21 встрече плей-офф добавил ещё два гола и шесть передач.
Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ, Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.
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