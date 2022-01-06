«Сибирь» продлила контракт с Литовченко
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«Сибирь» продлила контракт с форвардом Вячеславом Литовченко до конца сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.
Нападающий перешел в «Сибирь» минувшим летом. В текущем сезоне хоккеист Литовченко провёл 43 матча и набрал в них 11 очков: забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.
Ранее Литовченко выступал в КХЛ за «Амур» и «Автомобилист».
После 46 игр «Сибирь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Следующую встречу новосибирцы проведут в гостях с хабаровским «Амуром» 9 января, а затем сыграют с этим же соперником и 10 января. После этого «Сибирь» дважды сыграет с «Адмиралом».
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