«Спойлер — мы выиграли». «Барыс» вернулся в соцсети

Вчера, 5 января, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.



Матч мог не состояться из-за режима чрезвычайного положения, введённого в Нур-Султане, а также других городах Казахстана. Однако в КХЛ приняли решение не отменять встречу. В этот день в столице Казахстана не работала связь. Из-за этого пресс-служба «Барыса» не смогла опубликовать состав команды на матч, но сделала это спустя день.

«Восстанавливаем хронологию событий. Так выглядел наш вчерашний состав. Спойлер — мы выиграли», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 января в Магнитогорске сыграет с «Локомотивом». «Барыс» 9 января в гостях вновь встретится с «Металлургом».