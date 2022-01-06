«Спойлер — мы выиграли». «Барыс» вернулся в соцсети

Вчера, 5 января, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Матч мог не состояться из-за режима чрезвычайного положения, введённого в Нур-Султане, а также других городах Казахстана. Однако в КХЛ приняли решение не отменять встречу. В этот день в столице Казахстана не работала связь. Из-за этого пресс-служба «Барыса» не смогла опубликовать состав команды на матч, но сделала это спустя день.
«Восстанавливаем хронологию событий. Так выглядел наш вчерашний состав. Спойлер — мы выиграли», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 января в Магнитогорске сыграет с «Локомотивом». «Барыс» 9 января в гостях вновь встретится с «Металлургом».
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