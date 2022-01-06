Туукка Раск подписал пробный контракт с фарм-клубом «Бостона» в АХЛ

Голкипер Туукка Раск подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Провиденс Брюинз», сообщается на официальном сайте команды.



Отметим, что «Провиденс» являются фарм-клубом «Бостон Брюинз», за который 34-летний финн выступал с 2007 по 2021 год.



Ожидается, что Раск займёт место в воротах клуба в следующем матче в рамках АХЛ, который состоится в субботу, 8 января, с «Лихай Вэлли» (3:05 мск).



Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге финский голкипер провёл 560 матчей, в которых отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,27.



Раск является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, финалистом Кубка Стэнли 2013 и 2019 годов, а также обладателем «Везина Трофи» — 2014. Также Раск — один из четырёх финских вратарей, одержавших более 300 побед в регулярных сезонах НХЛ.