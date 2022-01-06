Туукка Раск подписал пробный контракт с фарм-клубом «Бостона» в АХЛ

Голкипер Туукка Раск подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Провиденс Брюинз», сообщается на официальном сайте команды.
Отметим, что «Провиденс» являются фарм-клубом «Бостон Брюинз», за который 34-летний финн выступал с 2007 по 2021 год.
Ожидается, что Раск займёт место в воротах клуба в следующем матче в рамках АХЛ, который состоится в субботу, 8 января, с «Лихай Вэлли» (3:05 мск).
Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге финский голкипер провёл 560 матчей, в которых отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,27.
Раск является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, финалистом Кубка Стэнли 2013 и 2019 годов, а также обладателем «Везина Трофи» — 2014. Также Раск — один из четырёх финских вратарей, одержавших более 300 побед в регулярных сезонах НХЛ.
- 6 января 2022
-
18:27
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52
-
15:29
-
14:33
-
14:18
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:24
-
07:55
-
07:45
-
07:33
-
07:05
-
06:37
-
06:32
-
06:26
-
06:15
-
05:48
-
01:28
-
00:49
-
00:06