Оямяки повторил снайперский рекорд Хартикайнена среди финских игроков в КХЛ

Финский нападающий «Витязя» Нико Оямяки стал автором одной заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:4, бул.).
Как сообщает официальный сайт КХЛ, 26-летний форвард забил уже 28-й гол в текущем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд среди хоккеистов из Финляндии. В сезоне-2020/2021 он был установлен нападающим «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайненом.
«Витязю» предстоит провести ещё 11 матчей в текущем регулярном чемпионате.
Всего на счету Оямяки 45 матчей в текущей регулярке, в которых она набрал 42 (28+14) очка при показателе полезности «0».
«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Юрия Бабенко сыграют в гостях с ЦСКА (7 января, 14:30 мск).
- 6 января 2022
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