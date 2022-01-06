Оямяки повторил снайперский рекорд Хартикайнена среди финских игроков в КХЛ

Финский нападающий «Витязя» Нико Оямяки стал автором одной заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:4, бул.).



Как сообщает официальный сайт КХЛ, 26-летний форвард забил уже 28-й гол в текущем сезоне. Таким образом, он повторил рекорд среди хоккеистов из Финляндии. В сезоне-2020/2021 он был установлен нападающим «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайненом.



«Витязю» предстоит провести ещё 11 матчей в текущем регулярном чемпионате.



Всего на счету Оямяки 45 матчей в текущей регулярке, в которых она набрал 42 (28+14) очка при показателе полезности «0».



«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Юрия Бабенко сыграют в гостях с ЦСКА (7 января, 14:30 мск).