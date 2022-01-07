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Видео столкновения Фредерика и Капризова: россиянин на лёд больше не вернулся

Видео столкновения Фредерика и Капризова: россиянин на лёд больше не вернулся
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В интернете появилось видео столкновения американского нападающего «Бостона» Трента Фредерика и российского форварда «Миннесотты» Кирилла Капризова, в котором россиянин получил травму. Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата НХЛ, завершившегося со счётом 3:2 в пользу «Миннесотты».

У хозяев голы забили Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.

Российский нападающий «Миннесотты» Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. Воспитанник новокузнецкого хоккея реализовал большинство, набрав свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Забитый гол стал для него 14-м в нынешнем чемпионате, также в активе россиянина 26 результативных передач.

Во втором периоде в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.

В составе победителей в матче участвовал и российский защитник Дмитрий Куликов, который подрался с Трентом Фредериком.

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