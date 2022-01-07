Плющев: счастлив, что матч в Нур-Султане прошёл без жертв. Мы прошли по лезвию бритвы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал проведение матча между «Барысом» и «Металлургом» в Казахстане во время режима ЧП.



«Я не удивлён, а счастлив, что матч КХЛ в Нур-Султане состоялся и обошлось без жертв. Ведь на самом деле мы прошли по лезвию бритвы. На пике драматических событий, когда в крупных городах Казахстана, по сути, было безвластие, на лёд вышла российская команда. Учитывая все ночные перестрелки, никто не удивился бы, если бы „мирные“ протестующие появились бы на стадионе. Что произошло бы дальше — давайте даже не будем обсуждать.



Послушайте опытного человека, который прошёл не через один форс-мажор на территории СНГ. Поверьте, в Казахстане всё очень серьезно. Вторым темпом в ряде городов там вышли специально подготовленные люди с оружием, которые жёстко решали поставленные перед ними задачи. Хоккейный матч с участием российской команды в условиях ЧП — потенциальное и удобное поле деятельности для таких людей. Понимаете, чем это грозило?



В чём причины ошибки КХЛ? Нельзя быть слепым исполнителем, греть место и тихо ждать чьего-то решения свыше — нужно самим стратегически видеть ситуацию, брать ответственность на себя. Тем более в регламенте есть прямая норма — невозможность проведения любого матча при режиме ЧП. Именно так проявляются сильные лидеры, к сожалению, в лиге их не обнаружилось. Это главный урок всей этой истории.



Я могу понять вице-президента „Магнитки“ Ласькова, который в прессе жаловался на КХЛ. Но мне кажется, что и ему не хватило воли. „Металлург“ имел полное право не выходить на лёд — и пост-фактум спортивный мир его поддержал бы.



КХЛ извлекла уроки из ситуации — матч „Барыс“ — »Ак Барс" уже перенесён? Сначала правильное решение вообще не приняли, матч с «Магниткой» не отменили. Теперь решение принято поспешно — за 11 дней до матча.



В конце концов не нужно забывать главный принцип всех спортивных соревнований — равенство команд. «Магнитка» в Нур-Султан слетала, проиграла, а Казань теперь свой гостевой матч с «Барысом» проведёт дома. Никакого равенства здесь нет, причём среди команд, которые являются прямыми конкурентами и ведут борьбу за чемпионство на Востоке.



Посмотрите на таблицу Востока, она теперь отчасти искусственная. Лидирует «Трактор» — за счёт «баранки» Уфы в очном матче, тогда как «Магнитку», наоборот, на два очка, по сути, наказали. О «Салавате» и говорить нечего, календарем его наказали уже трижды. Ни о каком равенстве в данной ситуации речи нет, это проблема", — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.