Раст набрал 11 очков за 3 матча 2022-го. За 100 лет больше на старте — только у 2 игроков

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» со счётом 6:2. Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр».



Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст в прошедшей встрече забросил две шайбы, а также отдал одну голевую передачу. 29-летний хоккеист в первых трёх матчах 2022 года заработал 11 (7+4) очков.



На подобном отрезке в начале года в истории НХЛ больше удавалось набрать только 4 игрокам – Уэйну Гретцки (15 очков, 1984 год), Марио Лемье (12, 1997), Ньюси Лалонду (12, 1920), а также Гарри Кэмерону (12, 1917). По 11 очков также набирали Гретцки (1982), Корб Деннени (1920) и Джо Мэлоун (1918).



Раст забрасывает не менее двух шайб три встречи подряд. В истории «Питтсбурга» длиннее серия была только у Марио Лемье в сезоне-1988/1989 (пять и четыре матча подряд).