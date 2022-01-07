Купер: Кучеров — элита. Возможно, Никита прибавит ещё, когда наберёт форму

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от возвращения российского нападающего Никиты Кучерова в состав команды после травмы паха. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1) 28-летний россиянин стал автором двух голевых передач.



«Он — элита. Пропустил столько времени, вышел против большой и быстрой команды. И сделал то, что вы видели. Но Никита первый скажет вам, что ему ещё есть в чём прибавлять.



Кучеров сделал несколько голов. Его пас, когда Пойнт замыкал штангу — это элита. Возможно, Никита ещё прибавит, когда наберёт форму», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 36 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Джона Купера сыграют дома с «Бостон Брюинз» (9 января).