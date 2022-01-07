«Спартак» потерпел первое поражение за шесть матчей, в овертайме уступив «Амуру»

Хабаровский «Амур» в овертайме одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».
Счёт в матче на пятой минуте в меньшинстве открыл форвард «Спартака» Иван Дроздов с передачи Максима Цыплакова. На 27-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Амура» Владимир Бутузов, которому ассистировал Иван Николишин.
На 30-й минуте в большинстве снова вперёд красно-белых вывел Александр Хохлачёв, результативные баллы также набрали Сергей Широков и Тим Хед. На 54-й минуте второй раз «Амур» сравнял счёт, отметился Руслан Педан после паса от Глеба Зырянова.
На первой минуте овертайма победный гол забил форвард «Амура» Радан Ленц.
- 7 января 2022
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