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«Спартак» потерпел первое поражение за шесть матчей, в овертайме уступив «Амуру»

«Спартак» потерпел первое поражение за шесть матчей, в овертайме уступив «Амуру»
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Хабаровский «Амур» в овертайме одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

Счёт в матче на пятой минуте в меньшинстве открыл форвард «Спартака» Иван Дроздов с передачи Максима Цыплакова. На 27-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Амура» Владимир Бутузов, которому ассистировал Иван Николишин.

На 30-й минуте в большинстве снова вперёд красно-белых вывел Александр Хохлачёв, результативные баллы также набрали Сергей Широков и Тим Хед. На 54-й минуте второй раз «Амур» сравнял счёт, отметился Руслан Педан после паса от Глеба Зырянова.

На первой минуте овертайма победный гол забил форвард «Амура» Радан Ленц.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Дроздов (Цыплаков) – 04:37' (4x5)   1:1 Бутузов (Николишин) – 26:39' (5x5)   1:2 Хохлачёв (Широков, Хед) – 29:43' (5x4)   2:2 Педан (Зырянов, Гиздатуллин) – 53:36' (5x5)   3:2 Ленц (Томашек, Педан) – 60:38' (3x3)
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