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«Сочи» прервал пятиматчевую серию поражений, уверенно обыграв «Нефтехимик»

«Сочи» прервал пятиматчевую серию поражений, уверенно обыграв «Нефтехимик»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Александров (Морозов) – 29:33' (5x5)   1:1 Гиматов (Попов) – 30:59' (5x5)   2:1 Александров – 41:06' (5x5)   3:1 Бакош (Глотов) – 52:19' (5x5)   4:1 Бакош (Феоктистов) – 53:59' (5x5)

На 30-й минуте Юрий Александров с передачи Ивана Морозова вывел сочинцев вперёд. На 31-й минуте Эдуард Гиматов после паса Егора Попова сравнял счёт. На старте третьего периода Юрий Александров оформил дубль. На 53-й минуте Мартин Бакош с передачи Василия Глотова увеличил преимущество сочинцев. Менее чем через две минуты Бакош оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Нефтехимик» в Москве встретится с местным «Динамо». Оба матча пройдут 9 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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