Павел Бучневич – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Вашингтон»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.
Первой звездой матча признан Павел Бучневич, которому удалось дважды забить и однажды отдать голевой пас. Второе место за голкипером Вилле Хуссо, а третий – защитник Тори Крюг.
Российский нападающий Иван Барбашёв забросил шайбу за секунду до сирены. Ассистировали же ему соотечественник Павел Бучневич и канадец Райан О'Райлли.
Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.
Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте, Тори Крюг на 13-й, Оскар Сундквист на 40-й и поставил точку в матче Бучневич на 57-й.
У российского нападающего Александра Овечкина коэффициент полезности – «-3», у Евгения Кузнецова – «-2», у Дмитрия Орлова – «-1». Самсонова заменили перед третьим периодом. Клим Костин очков не набрал.
- 8 января 2022
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15
-
05:52
-
05:42
-
05:29
-
02:16
- 7 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:17
-
21:06
-
20:54
-
20:38
-
20:17
-
19:47
-
19:44
-
19:29
-
19:13
-
19:11
-
19:00
-
18:50