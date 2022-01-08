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Павел Бучневич – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Вашингтон»

Павел Бучневич – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Вашингтон»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Первой звездой матча признан Павел Бучневич, которому удалось дважды забить и однажды отдать голевой пас. Второе место за голкипером Вилле Хуссо, а третий – защитник Тори Крюг.

Российский нападающий Иван Барбашёв забросил шайбу за секунду до сирены. Ассистировали же ему соотечественник Павел Бучневич и канадец Райан О'Райлли.

Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.

Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте, Тори Крюг на 13-й, Оскар Сундквист на 40-й и поставил точку в матче Бучневич на 57-й.

У российского нападающего Александра Овечкина коэффициент полезности – «-3», у Евгения Кузнецова – «-2», у Дмитрия Орлова – «-1». Самсонова заменили перед третьим периодом. Клим Костин очков не набрал.

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