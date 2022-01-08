Дубль Бучневича и гол Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.



Российский нападающий Иван Барбашёв забросил шайбу за секунду до сирены. Ассистировали же ему соотечественник Павел Бучневич и канадец Райан О'Райлли.



Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.



Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте, Тори Крюг на 13-й, Оскар Сундквист на 40-й и поставил точку в матче Бучневич на 57-й.



У российского нападающего Александра Овечкина коэффициент полезности – «-3», у Евгения Кузнецова – «-2», у Дмитрия Орлова – «-1». Самсонова заменили перед третьим периодом. Клим Костин очков не набрал.