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Дубль Бучневича и гол Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон»

Дубль Бучневича и гол Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Вашингтон»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

Российский нападающий Иван Барбашёв забросил шайбу за секунду до сирены. Ассистировали же ему соотечественник Павел Бучневич и канадец Райан О'Райлли.

Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.

Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте, Тори Крюг на 13-й, Оскар Сундквист на 40-й и поставил точку в матче Бучневич на 57-й.

У российского нападающего Александра Овечкина коэффициент полезности – «-3», у Евгения Кузнецова – «-2», у Дмитрия Орлова – «-1». Самсонова заменили перед третьим периодом. Клим Костин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Спронг (Протас, ван Римсдайк) – 02:02' (5x5)   1:1 Крюг (Томас, Кайру) – 12:10' (5x5)   2:1 Бучневич (Сканделла, О'Райлли) – 29:08' (5x5)   3:1 Сундквист (Фолк, Саад) – 37:20' (5x5)   4:1 Барбашёв (Бучневич, О'Райлли) – 39:59' (5x5)   5:1 Бучневич (Томас) – 56:08' (en)
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