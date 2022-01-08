Бучневич может повторить достижение 25-летней давности

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Нападающий «блюзменов» Павел Бучневич стал первой звездой матча, дважды забив и однажды отдав результативную передачу. Теперь на счету российского форварда 33 (13+20) очка в 32 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Как отмечает официальный сайт лиги, россиянин может стать 10-м игроком в истории «Сент-Луиса», которому удалось завершить свой первый сезон в стане «блюзменов», набрав по крайней мере не менее одного очка за матч. Кроме того, он способен стать первым по этому показателю игроком с сезона-1996/1997. Тогда Пьер Тарджон набрал 74 (25+49) очка в 69 встречах регулярного чемпионата.