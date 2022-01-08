Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ отменила два матча ЦСКА. У 17 представителей клуба положительные ПЦР-тесты

КХЛ отменила два матча ЦСКА. У 17 представителей клуба положительные ПЦР-тесты
Комментарии

Континентальная хоккейная лига отменила два матча с участием московского ЦСКА.

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лига приняла решение не проводить матчи СКА — ЦСКА и ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (3:4 ОТ), прошедшим вчера, 7 января, появилась информация, согласно которой пять представителей армейцев (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус.

Новость по теме
«Не знаю, как правильно поступать лиге». С. Фёдоров — о возможной вспышке COVID в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022