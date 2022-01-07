«Не знаю, как правильно поступать лиге». С. Фёдоров — о возможной вспышке COVID в ЦСКА
Поделиться
Главный тренер московского хоккейного ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос по поводу возможной вспышки коронавируса в столичной команде. Перед матчем с подольским «Витязем» (3:4 ОТ) появилась информация, согласно которой пять представителей армейцев (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус.
«Комментировать будут врачи. Я не смогу пояснить детали по этому вопросу. Но как я сказал до матча — нам не поступало никаких указаний или информации, что что-то нужно менять. Мы сработали в обычном режиме без наших товарищей, наших игроков. Пока продолжаем работать в том же ключе. Не знаю, как правильно поступать лиге в такой ситуации», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 7 января 2022
-
19:00
-
18:50
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:44
-
17:23
-
17:10
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:02
-
15:18
-
14:52
-
14:38
-
14:20
-
14:03
-
13:49
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:50
-
11:38
-
11:17
-
11:07
-
10:52
-
10:35
Партнерский контент