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«Не знаю, как правильно поступать лиге». С. Фёдоров — о возможной вспышке COVID в ЦСКА

«Не знаю, как правильно поступать лиге». С. Фёдоров — о возможной вспышке COVID в ЦСКА
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Главный тренер московского хоккейного ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос по поводу возможной вспышки коронавируса в столичной команде. Перед матчем с подольским «Витязем» (3:4 ОТ) появилась информация, согласно которой пять представителей армейцев (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус.

«Комментировать будут врачи. Я не смогу пояснить детали по этому вопросу. Но как я сказал до матча — нам не поступало никаких указаний или информации, что что-то нужно менять. Мы сработали в обычном режиме без наших товарищей, наших игроков. Пока продолжаем работать в том же ключе. Не знаю, как правильно поступать лиге в такой ситуации», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

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Источник: 2 игрока и 3 тренера ЦСКА сдали положительные тесты перед матчем с «Витязем»
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