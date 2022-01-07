«Не знаю, как правильно поступать лиге». С. Фёдоров — о возможной вспышке COVID в ЦСКА

Главный тренер московского хоккейного ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос по поводу возможной вспышки коронавируса в столичной команде. Перед матчем с подольским «Витязем» (3:4 ОТ) появилась информация, согласно которой пять представителей армейцев (три игрока и два тренера) сдали положительные тесты на коронавирус.

«Комментировать будут врачи. Я не смогу пояснить детали по этому вопросу. Но как я сказал до матча — нам не поступало никаких указаний или информации, что что-то нужно менять. Мы сработали в обычном режиме без наших товарищей, наших игроков. Пока продолжаем работать в том же ключе. Не знаю, как правильно поступать лиге в такой ситуации», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».