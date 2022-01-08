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Клингберг попросил обмен из «Далласа»

Клингберг попросил обмен из «Далласа»
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Шведский защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг попросил обмен из команды.

«Это не из-за того, что происходило в последнее время, это продолжалось на протяжении продолжительного времени. Предположительно, с момента, когда переговоры по контракту зашли в тупик, и ничего не было исправлено», – цитирует журналиста Давида Паньотту NHL News в «Твиттере».

В текущем сезоне хоккеист провёл 25 матчей за «Даллас» в регулярном чемпионате и набрал в них 16 очков: забросил одну шайбу и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что в эти минуты «Даллас» проводит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт вторая минута. Счёт во встрече равный – 0:0. Сейчас «Старз» занимают 13-е место в таблице Западной конференции.

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