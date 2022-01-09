«Барыс» пока не добрался до Магнитогорска, где через 7 часов должен сыграть с «Магниткой»

Восстанавливаем хронологию событий из стана «Барыса» по информации от пресс-службы клуба. Вчера команда провела на домашнем льду тренировку и отправилась на выезд.



Состав команды на выезд

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.

Защитники: Олле Альсинг, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Томаш Юрчо.

По медицинским причинам в Нур-Султане остался Кирилл Савицкий. Есть вероятность, что он присоединится к команде позже.



Коди Куник выведен из списка травмированных, курс его восстановления подходит к завершению. Есть вероятность, что он сможет сыграть по ходу текущей выездной серии, однако сегодняшнюю встречу он наверняка пропустит.

Стоит отметить, что «Барыс» пока не добрался до Магнитогорска. 8 января из-за плохих погодных условий в аэропорту этого города (обледенение взлётно-посадочной полосы и сильный боковой ветер) борт с командой был вынужден отправиться в Челябинск и провести там ночь. Вылет в Магнитогорск запланирован на сегодняшнее утро.

Последние новости. Команда всё ещё не может добраться до Магнитогорска. «Барыс» был близок к вылету из Челябинска, однако в последний момент ребят сняли с посадки. Официальная информация – аэропорт в Магнитогорске закрыт до 11:00 часов по местному времени.



Напомним, игра между «Металлургом» и «Барысом» должна начаться в 17:30 времени Магнитогорска – это 15:30 мск.