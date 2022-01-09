Флёри стал первым вратарём в истории, одержавшим победы над всеми 32 командами НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).



Голкипер «индейцев» Марк-Андре Флёри стал первым вратарём в истории, который одержал победы над всеми 32 командами НХЛ. Твиттер-аккаунт издания The Hockey News обыграл это достижение фотографией из аниме «Покемон».

В текущем регулярном чемпионате Флёри провёл 23 матча, в которых отразил 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,92. Всего на его счету 906 игр в НХЛ, 91,3% отражённых бросков и 2,56 пропущенных шайбы в среднем за матч.



«Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, после 35 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече «индейцы» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (12 января).