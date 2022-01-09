Оямяки побил снайперский рекорд среди финнов в рамках одного сезона КХЛ

В эти минуты в Подольске на стадионе «Витязь» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Витязем» и омским «Авангардом». На 13-й минуте второго периода гости ведут со счётом 3:1.
На 27-й минуте в большинстве гол забил финский нападающий «Витязя» Нико Оямяки. Этот гол стал для него 29-м в рамках текущего регулярного сезона. Таким образом, Оямяки побил снайперский рекорд для представителей Финляндии в КХЛ в рамках одного чемпионата. Предыдущее достижение принадлежало Теэму Хартикайнену, который в сезоне-2020/2021 забросил 28 шайб.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Всего на счету Оямяки 46 матчей в текущей регулярке, в которых он набрал 43 (29+14) очка при показателе полезности «0».
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